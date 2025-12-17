Le ultimissime sulle probabili formazioni di Losanna-Fiorentina
17/12/2025 | 22:55:41
La Fiorentina torna in campo e tenta di lasciarsi alle spalle le delusioni di campionato, in Conference c’è la sfida contro il Losanna. Vanoli conferma il 3-5-2 e prepara il ritorno tra i pali di Martinelli, in attacco spazio per Piccoli con Dzeko.
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakité, Bair. Allenatore: Peter Zeidler.
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli Pongračić, Marì, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Parisi; Džeko, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
Foto: X Fiorentina