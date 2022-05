Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

Una partita che, più che valere una stagione, vale un posto nella storia. Quella che il Real Madrid vuole scrivere per la quattordicesima volta, mentre il Liverpool desidera marchiare nuovamente dopo quanto fatto nel 2018-2019, potendo così arrivare a quota sette successi nella competizione per club più affascinante al mondo, la Champions League. Problemi in mediana per Klopp: Thiago Alcantara non ce la fa, mentre Fabinho sarà della partita seppur non al 100%. Firmino in panchina. In merito ai Blancos di Carlo Ancelotti, Rodrygo cercherà di confermarsi come uomo-Champions, dopo quanto fatto contro il Manchester City.

Ecco le probabili formazioni del match

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

