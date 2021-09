Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Milan

Il nuovo battesimo in Champions del Milan sarà a Liverpool, ad Anfield, per una sfida strepitosa che rievoca antichi fasti.

Klopp ha già le idee abbastanza chiare su come schierare il suo Liverpool domani sera. Il tecnico tedesco dovrà fare a meno di alcune pedine come Minamino ed il giovane Elliott, infortunatosi gravemente alla caviglia nell’ultimo match di campionato contro il Leeds. In attacco Roberto Firmino è l’indiziato numero uno a partire dall’inizio, con Salah e Mane ai suoi lati. Presente anche Van Dijk in difesa, che ha smaltito il fastidio alla caviglia rimediato con la nazionale olandese.

In casa Milan, Stefano Pioli che deve ancora sciogliere un paio di dubbi su chi mandare in campo dal primo minuto. Dubbi forzati purtroppo, a causa dei problemi di Sandro Tonali (problemi intestinali per lui, ma il mister emiliano ha fatto sapere che il centrocampista partirà con la squadra per Liverpool) e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un problema al tendine d’achille che lo costringerà a rimanere a Milanello a scopo precauzionale. Se non dovesse farcela Tonali, è pronto Bennacer. In avanti ballotaggio Giroud-Rebic, con quest’ultimo in leggero vantaggio data la condizione fisica migliore rispetto al francese, che viene da dieci giorni in isolamento causa Covid e che potrebbe tornare con la Juve.

Queste le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, N. Keita; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic. All.: Pioli

Foto: Twitter Liverpool