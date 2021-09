Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Milan

Il Milan di Pioli questa sera farà il suo debutto in Champions ad Anfield, contro il Liverpool in un match che rievoca antichi fasti e ricordi. Per i rossoneri mancherà Zlatan Ibrahimovic che è rimasto a casa a scopo precauzione per una sofferenza al tendine d’Achille. Tra i convocati c’è Sandro Tonali, che non ha svolto la rifinitura, che però dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto ci sarà Bennacer con Kessie. In avanti ancora spazio per Rebic che agirà da punta centrale, Giroud (recuperato dopo la positività al Covid) sarà pronto a subentrare.

Pochi dubbi per Klopp che dovrebbe affidarsi in attacco ai soliti Salah, Jota e Mane. Out Elliot per infortunio.

Ecco le probabili formazioni di Liverpool-Milan:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Chamberlain; Salah, Jota, Mané. All.: Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Foto: Twitter Liverpool