Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Inter

L‘Inter cerca la grande impresa ad Anfield contro il Liverpool, per provare la qualificazione ai quarti di finale i Champions League.

All’andata, i reds si sono imposti 2-0 a San Siro.

In casa Liverpool, Klopp potrebbe fare un po’ di turnover dopo il 2-0 dell’andata, ma non si aspettano rivoluzioni eclatanti. Qualche dubbio su Matip, ma nel caso è pronto Konaté. Elliott dovrebbe partire titolare in cabina di regia. Da verificare Firmino e Thiago Alcantara. Per l’attacco favorito il tridente Salah, Diogo Jota e Mané.

In casa Inter, Inzaghi sostituisce lo squalificato Barella con Vidal. Perisic è recuperato, Dzeko va verso la panchina, con Sanchez favorito su Correa per un posto da titolare al fianco di Lautaro. Inzaghi ha provato Sanchez-Lautaro in rifinitura e questa dovrebbe essere la coppia d’attacco titolare.

Queste le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Elliott, Fabinho; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

Foto: Twitter Liverpool