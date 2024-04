Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Atalanta

Ad Anfield super sfida tra Liverpool e Atalanta, per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

In casa reds, consueto 4-3-3 per Klopp che dovrebbe schierare l’11 titolare. In porta Kelleher. In attacco, Gakpko favorito su Salah esterno, insieme a Darwin Nunez e Luis Diaz.

Per l’Atalanta, possibile 3-4-1-2 per Gasp. Holm favorito su Zappacosta a destra. Koopmeiners in vantaggio su Pasalic come trequartista. In avanti dovrebbe partire Miranchuk dal 1′, al fianco di Scamacca.

Queste le probabili formazioni: