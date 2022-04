Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lipsia-Atalanta

Atteso per questa sera alle 18:45 il calcio d’inizio di Lipsia-Atalanta, match di andata valevole per i Quarti di Finale di Europa League. Gian Piero Gasperini continua a dover far fronte a calciatori acciaccati e scelte non sui novanta minuti, come ha dichiarato quest’oggi in conferenza stampa. Zapata è definitivamente recuperato ma partirà dalla panchina, mentre sarà confermata la fiducia a Scalvini.

Padroni di casa che dovrebbero confermare la potenza di fuoco offensiva, vera arma in più di una squadra che sa come far male con il proprio concentrato di tecnica ed esplosività, quello che ritroviamo in Dani Olmo, Nkunku e André Silva.

Queste le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrics, Laimer, Kampl, Tasende; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.

