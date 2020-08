Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lione-Bayern Monaco

Dopo Lipsia-Psg, spazio alla seconda semifinale di questa Champions League tra il Lione di Rudi Garcia e il Bayern Monaco di Flick. 3-5-2 confermato per i francesi che hanno l’infermeria libera con Démbéle pronto a giocare dal primo minuto. In difesa Denayer, Marcelo e Marcal davanti al solito Anthony Lopes. Depay e Toko Ekambi, in attacco mentre sarà Bruno Guimaraes ad agire come playmaker in mezzo al campo. Nel Bayern Monaco, out da tempo il terzino Pavard. Classico 4-2-3-1 per i bavaresi, difesa composta da Kimmich a destra e Alphonso Davies a sinistra; centrali Boateng e Alaba. In attacco senza dubbio spazio a Lewandowski con Perisic, Muller e Gnabry sulla trequarti. Queste le probabili formazioni:

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi. All. Garcia

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Foto: twitter Dembele