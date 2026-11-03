Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lens-Como

03/11/2026 | 22:00:55

Fabregas conferma il consueto 4-2-3-1. Difesa a quattor con Yan Couto e Álex Valle, con Ramon e Kempf al centro. Ancora out Chalobah. In mezzo al campo agirà la coppia formata da Perrone e Milla. Tridente di qualità alle spalle di Douvikas, con Da Cunha-Nico Paz-Baturina.

LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Antonio; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanović. All. Cahuzac

COMO (4-2-3-1) Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Álex Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

foto x como