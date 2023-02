Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Lecce e Roma per la ventiduesima giornata di Serie A. Dopo la convincente vittoria di Cremona, Baroni dovrebbe confermare gli undici che ha portato a Lecce i tre punti contro i lombardi. Come Baroni, anche Mourinho non dovrebbe riservare particolari sorprese confermando la formazione che ha battuto l’Empoli nell’ultimo turno all’Olimpico. Niente reintegro per Karsdorp, che resta fuori dai convocati. Il difensore manca dalla trasferta col Sassuolo di tre mesi fa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Foto: Twitter Roma