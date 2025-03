Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Roma

Il posticipo delle 20.45 in Serie A vede la sfida tra Lecce e Roma.

In casa Lecce, Gaspar ha recuperato ma per la difesa Giampaolo dovrebbe confermare Jean al fianco di Baschirotto. Tete Morente e Pierotti in vantaggio su Karlsson e Banda per giocare ai lati di Krstovic.

In casa Roma, nuova chance per Hummels in difesa dopo la serata da incubo di Bilbao. Con lui Ndicka e Mancini. Paredes è rientrato per ultimo dagli impegni con l’Argentina e potrebbe riposare dando spazio a Cristante e Konè in mediana. Soulè e Pellegrini favoriti per non far rimpiangere Dybala alle spalle di Dovbyk.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.