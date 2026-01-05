Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Roma

Alle 18 domani la Roma cerca il riscatto a Lecce, reduce dal pareggio contro la Juventus.

In casa salentina, Di Francesco potrebbe optare per il 4-3-3 con Camarda punta centrale. Dubbio sulla fascia destra, dove Pierotti è in vantaggio su N’dri. Ballottaggio anche per il ruolo di esterno sinistro, con Banda favorito su Sottil.

In casa Roma, per Gasperini è emergenza in difesa: Mancini ed Hermoso sono squalificati (erano diffidati e sono stati ammoniti nell’ultima match perso contro l’Atalanta), Ndicka è ancora impegnato in Coppa d’Africa. Difesa quindi inedita contro il Lecce, composta dal trio Ghilardi-Ziólkowski-Rensch, Dovbyk non è ancora pronto a livello di preparazione, pertanto contro il Lecce dovrebbe esserci nuovamente Ferguson in attacco, l’irlandese è in vantaggio su Dybala. El Shaarawy dovrebbe essere la novità sulla trequarti, al suo fianco ci sarà Soulé.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziólkowski, Rensch; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco

