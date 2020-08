Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Parma

Gara delicata al Via del Mare. Gli uomini di Liverani sono chiamati alla vittoria nella gara di questa sera con il Parma. Il destino dei pugliesi è legato a quello del Genoa per la permanenza in massima serie: i giallorossi devono ottenere i 3 punti e contestualmente sperare in un passo falso del Grifone, impegnato nel match casalingo contro l’Hellas Verona dell’ex Juric. I salentini si schierano con il 4-3-1-2. Davanti a Gabriel ci sono Rispoli, Lucioni, Meccariello e Donati. Mancosu, Petriccione e Barak compongono la mediana. Saponarà sarà il trequartista mentre Falco si muoverà alle spalle di Lapadula. Il Parma si schiera con il 4-3-3. Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo formano la difesa a quattro davanti a Sepe. Kulusevski potrebbe essere arretrati a centrocampo con Kurtic e Barillà mentre il tridente sarà formato da Siligardi, Gervinho e Sprocati. Fischio d’inizio alle 20,45:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Donati; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Falco; Lapadula. Allenatore: Liverani.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Gervinho, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

Foto: us Lecce