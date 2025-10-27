Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Napoli

27/10/2025 | 22:20:57

Alle 18.30 domani, il Napoli vuole provare la fuga in vetta. I campioni d’Italia sono in scena a Lecce per un bel derby del Sud.

In casa Lecce, dopo la sconfitta a Udine, i giallorossi potrebbero ritrovare Camarda dall’inizio nel tridente con Pierotti e Morente. Un’altra possibile novità è il ritorno da titolare di Coulibaly al posto di Helgason per rinfoltire il centrocampo. Conferme in difesa a partire dalla coppia Gaspar-Tiago Gabriel.

In casa Napoli, il lungo infortunio di De Bruyne riporta il Napoli al 4-3-3: davanti Lucca torna dall’inizio insieme a Politano e Lang alla prima da titolare col Napoli. Non è al meglio l’affaticato Neres. In mezzo al campo spazio ai titolari, ma Elmas ha chance di titolarità per sostituire uno tra Anguissa e McTominay. Si rivedono in difesa Beukema e Olivera al posto di Buongiorno e Spinazzola.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Conte

Foto: sito Lecce