Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Napoli

02/05/2025 | 23:15:28

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Lecce e Napoli per la trentacinquesima giornata di Serie A. Torna dalla squalifica Krstovic. Nel Napoli Conte sceglie Raspadori da affiancare a Lukaku. In difesa, senza Buongiorno, Olivera giocherà da centrale e Spinazzola si sposta a sinistra nella linea inizialmente a quattro.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Kristovic. All. Giampaolo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Foto: Instagram Napoli