Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Milan

Domani sera tornerà in campo anche il Milan di Stefano Pioli, che al Via del Mare affronterà il Lecce. In casa rossonera, ovviamente, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box. Davanti a Donnarumma, i rossoneri schiereranno la coppia Romagnoli-Kjaer, supportata da Theo Hernandez e Conti (in vantaggio su Calabria). A centrocampo, ci saranno Kessié e Bennacer, con la linea dei trequartisti composta da Calhanoglu, Bonaventura e Castillejo. In avanti, Ante Rebic, preferito a Leao. Dall’altra parte, Liverani dovrà fare a meno dello squalificato Donati e degli infortunati Farias, Deiola e Dell’Orco. In difesa, la linea composta da Rispoli Lucioni, Rossettini e Calderoni. A centrocampo, ci sarà Tachtsidis, supportato da Majer e Mancosu. Sulla trequarti, invece, Saponara e Falco, in appoggio a Gianluca Lapadula.

LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Fabio Liverani.

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Stefano Pioli.

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan