Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Milan
29/08/2025 | 00:05:44
Occasione di riscatto per il Milan di Allegri, ospite del Lecce di Di Francesco nella seconda giornata di Serie A. Allegri punta ancora sul 3-5-2, con Modric che dovrebbe essere confermato in mezzo al campo. Formazione che dovrebbe essere la stessa vista contro la Cremonese, mentre Di Francesco si prepara a confermare il 4-3-3. Queste le probabili formazioni per la sfida:
LECCE (4-3-3):Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
FOTO: Sito Milan