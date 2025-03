Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Milan

Alle 18 domani, il Milan sarà ospite del Lecce. Momento importante per entrambe le squadre che sono reduci da risultati negativi.

In casa Lecce, Helgason ha avuto la febbre e potrebbe non essere al 100% (nel caso pronto nuovamente Berisha). Pierotti è tornato in gruppo e ci sarà. Krstovic ha accusato una contusione ma la sua situazione non preoccupa. L’ex Rebic al momento parte in svantaggio rispetto a Tete Morente nel tridente con Pierotti e Krstovic.

In casa Milan, formazione stravolta per Conceicao. Maignan squalificato, come Pavlovic. In porta Sportiello, in difesa Walker a destra, Thiaw a Gabbia centrali, a sinistra Theo Hernandez. In mediana, Bondo e Reijnders. Davanti panchina per Leao, con Musah, Pulisic, Jimenez. Come punta ballottaggio tra Abraham e Gimenez, col primo favorito.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Rebic, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Reijnders; Musah, Pulisic, Jimenez; Abraham. All. Conceiçao.

