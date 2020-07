Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Lazio

Domani sera scenderanno in campo anche Lecce e Lazio. Fabio Liverani probabilmente si affiderà alla difesa a quattro, con Rispoli, Paz, Lucioni e Donati davanti a Gabriel. A centrocampo, Petriccione sostituirà lo squalificato Tachtsidis, con Barak e Mancosu. Sulla trequarti, invece, Saponara, a supporto del tandem Farias-Babacar. In casa Lazio, invece, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Correa, la cui stagione potrebbe essere finita. Fortunatamente, però, tornano a disposizione Immobile e Caicedo, che giocheranno titolari. Davanti alla porta difesa da Strakosha, la linea difensiva composta da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo, ci sarà Milinkovic-Savic, che ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato contro il Milan. Con lui, Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre, sugli esterni, Jony e Djavan Anderson, in netto vantaggio su Lazzari, che non risulta ancora in buona condizione.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Donati; Petriccione, Barak (Majer), Mancosu; Saponara; Babacar, Farias. All. Fabio Liverani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Djavan Anderson (Lazzari), Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Simone Inzaghi

Foto: Bwin