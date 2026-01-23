Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Lazio

23/01/2026 | 22:13:10

Il posticipo del sabato sera è la sfida tra Lecce e Lazio.

Con Camarda infortunato e Cheddira appena arrivato da Sassuolo, davanti Stulic resta favorito. In difesa ancora out Gaspar, torna sulla destra Danilo Veiga. Siebert favorito su Ndaba al fianco di Tiago Gabriel. Gandelman in pole per affiancare Ramadani e Coulibaly a centrocampo.

In casa Lazio, Romagnoli andrà all’Al-Sadd ma è stato convocato per Lecce e partirà dal 1′. Rovella, forfait per affaticamento: non è convocato. Dubbio a centrocampo con Vecino in pole su Belahyane e in avanti con Ratkov che è in vantaggio su Noslin.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco