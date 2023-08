Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Lazio

La Lazio fa il suo esordio in campionato a Lecce al Via del Mare.

Per i salentini, Gallo recupera dopo la distorsione rimediata nel match di Coppa Italia: ora è in vantaggio sul gioiello della Primavera Dorgu per una maglia da titolare. In attacco possibile tridente con Almquist, Bamda e Strefezza.

Per la Lazio, solito 4-3-3, con i nuovi acquisti in panchina, anche se salgono le quotazioni di Kamada in ballottaggio con Vecino. Attacco con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Gonzalez, Rafia; Almqvist, Strefezza, Banda.

Allenatore: D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

Foto: twitter Lecce