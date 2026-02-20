Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Inter
20/02/2026 | 21:59:47
Alle 18, domani, l’Inter va in scena a Lecce al Via del Mare. In casa Lecce, Di Francesco ritrova Banda dopo la squalifica: il calciatore zambiano si gioca una maglia da titolare con Sottil. Conferme in difesa così come a centrocampo, dove giocheranno Ramadani e Coulibaly. In avanti si va di nuovo verso la soluzione Cheddira.
In casa Inter, Chivu recupera Zielinski a centrocampo, mentre deve fare a meno degli squalificati Barella e Calhanoglu; in attacco non ci sarà Lautaro dopo l’infortunio rimediato in Champions: al suo posto favorito Bonny come partner di Thuram; nei tre dietro possibile chance dal 1′ per De Vrji .
Queste le probabili formazioni:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
Foto: sito Lecce