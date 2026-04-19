Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Fiorentina
19/04/2026 | 22:29:39
Il turno di Serie A si chiude domani sera con la sfida salvezza tra Lecce e Fiorentina al Via del Mare.
In casa Lecce, 4-2-3-1 per Di Francesco, con Pierotti, Gandelman, Banda alle spalle di Stulic.
In casa Fiorentina, 4-3-3 con il tridente Harrison, Piccoli e Gudmundsson.
Queste le probabili formazioni:
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli
Foto: sito Lecce