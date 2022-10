Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lecce e Fiorentina per la decima giornata di Serie A. Baroni si affiderà al consueto 4-3-3, ma dovrà fare a meno dello squalificato Hjulmand. Al suo posto ci sarà Blin con Bistrovic e uno tra Helgason e Gonzalez. In attacco Ceesay e Strefezza sono certi del posto, mentre per il terzo posto Banda è in pole su Di Francesco. Anche Italiano ripartirà dal consueto 4-3-3 con Terracciano tra i pali, davanti a lui la linea a quattro composta dalla coppia centrale Milenkovic-Quarta, con Biraghi e Dodo sulle fasce. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Amrabat, al suo posto ci sarà Mandragora con al suo fianco Bonaventura e Barak favoriti per fare da mezzali. In attacco dovrebbe essere confermato integralmente il tridente visto contro gli Hearts: Jovic riferimento centrale, ai suoi lati Gonzalez e Kouame.

Lecce(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Bistrovic, Blin, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Kouame.

Foto: Twitter Fiorentina