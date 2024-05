Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Atalanta

Domani alle 18:00 scenderanno in campo Lecce e Atalanta per la trentasettesima giornata di Serie A. Almqvist, Falcone e Sansone si erano allenati a parte. Lo svedese e il portiere non dovrebbero però preoccupare. Gotti potrebbe premiare chi ha giocato meno: Venuti e Pierotti possono essere due papabili. Gasperini dovrà fare a meno di de Roon (infortunato) e Koopmeiners (squalificato), ci sarà Pasalic al fianco di Ederson. Davanti De Ketelaere e Miranchuk in pole per supportare Scamacca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Rafia, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca

Foto: Twitter Atalanta