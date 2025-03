Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Viktoria Plzen

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Lazio e Viktoria Plzen per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Privo degli squalificati Rovella e Gigot, Baroni recupera Castellanos che è stato provato tra i titolari (ballottaggio con Dia). Sulla trequarti Pedro, c’è Vecino accanto a Guendouzi. Dubbio Tavares: pronti Lazzari e Marusic. In porta Provedel favorito su Mandas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Durosinmi; Vydra. All. Koubek

