Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Verona

Lazio-Verona è l’anticipo serale del sabato dell’undicesima giornata di Serie A. Inzaghi non dovrebbe poter contare su Luis Alberto, assente all’allenamento di oggi: al posto dello spagnolo giocherà Akpa Akpro. Rispetto alla gara con il Bruges, Fares dovrebbe sostituire Marusic. Nel Verona Favilli favorito su Di Carmine per l’attacco. In difesa assente Ceccherini per squalifica.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

VERONA (3-4-2-1) -Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli. All.: Juric

Foto: Twitter Lazio