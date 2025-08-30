Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Verona
30/08/2025 | 22:10:30
Alle 20.45 domani la sfida tra Lazio e Verona. La compagine di Sarri chiamata al riscatto dopo il ko a Como. Verona che vuole dare continuità dopo il pareggio a Udine alla prima giornata.
In casa biancoceleste, Sarri dovrebbe far partire Dele-Bashiru dal 1′ al posto dell’ex Belahyane. Davanti Cancellieri favorito su Noslin e Pedro per una maglia da titolare, nel tridente con Zaccagni e Castellanos. Out Romagnoli che sta scontando una squalifica.
In casa Verona, contro la Lazio, Zanetti è orientato a confermare gli 11 che hanno pareggiato a Udine. A centrocampo, sulla fascia destra Cham, con Bradaric su quella opposta. In difesa dal 1’ Nunez, Nelsson e Frese, con Ebosse che parte in panchina.
Queste le probabili formazioni:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti
Foto: Wikipedia