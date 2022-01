Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Udinese

Torna in campo la Coppa Italia. La Lazio, dopo il successo esterno in casa della Salernitana, ospita all’Olimpico l’Udinese. In casa biancoceleste Sarri potrebbe far riposare Pedro. Nei friulani Cioffi si affiderà a Deulofeu e Pussetto a supporto di Beto. Ecco le probabili formazioni del match:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All. Cioffi

FOTO: Twitter Lazio