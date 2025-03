Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Udinese

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Udinese per la ventottesima giornata di Serie A. Baroni ritrova Zaccagni in avanti e ha 3 dubbi: Marusic, Romagnoli e Vecino favoriti rispettivamente su Lazzari, Gigot e Tchaouna. Runjaic dovrebbe ritrovare Okoye tra i pali: in attacco la coppia Thauvin-Lucca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Baroni

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Foto: Instagram Lazio