Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Torino per la trentesima giornata di Serie A. Baroni dovrà sciogliere il dubbio Nuno Tavares: si scalda Hysaj, con Marusic sul lato opposto. La coppia mediana sarà formata da Rovella e Guendouzi. In attacco mancherà ancora Castellanos e le soluzioni possono essere o Noslin oppure Dia con Pedro sulla trequarti. Vanoli ritrova Lazaro e potrebbe tornare al 4-2-3-1. L’esterno austriaco ritroverà posto nel terzetto alle spalle di Che Adams con conseguente partenza dalla panchina per Gineitis. In mediana coppia Ricci-Casadei mentre in difesa torna a destra Walukiewicz con Biraghi confermato sul versante opposto

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams

Foto: Instagram Lazio