Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino

Alle 18 domani la Lazio ospita il Torino all’Olimpico per blindare il secondo posto in campionato dietro al Napoli.

In casa Lazio, Ciro Immobile verso la convocazione. Il capitano della Lazio ha partecipato alla rifinitura a Formello, con esercitazioni tattiche e partitella, in campo con una fascia protettiva al braccio e alla mano destra oltre a un cerotto molto ampio sullo stinco sinistro dopo il grave incidente di domenica scorsa. Non dovrebbe partire dall’inizio comunque, con Pedro titolare, che agirà da esterno, insieme a Zaccagni e con Felipe Anderson nel ruolo di centravanti.

Per il resto, recuperato Casale in difesa, conrueto 11 nel 4-3-3 di Sarri.

In casa Torino, Samuele Ricci è recuperato per la sfida di domani e va in ballottaggio con Vlasic. Dubbio anche a destra tra Lazaro e Singo. Schuurs torna al centro della difesa dopo la squalifica. In avanti, possibile schieramento con Radonjic e Miranchuk dietro Sanabria.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.