Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Torino

Domani sera alle 20.30 andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma la gara tra Lazio e Torino, match valevole per il recupero della 25^ giornata di Serie A. Gara inizialmente programmata per martedì 2 marzo e rinviata in seguito alla mancata partenza dei granata per Roma, bloccati dall’Asl.

La Lazio non ha praticamente più nulla da giocarsi. Il Torino invece con un punto sarebbe salvo ed eviterebbe lo scontro diretto finale con il Benevento. Simone Inzaghi proverà a fare un favore al fratello Filippo, regalandogli l’ultima chance di salvezza.

In casa Lazio, Inzaghi dovrebbe rilanciare in porta Strakosha, uno dei migliori una settimana fa contro il Parma. In difesa out Acerbi per un problema al ginocchio, spazio a Marusic, Luiz Felipe e Radu. Lazzari e Lulic sulle corsie, con Parolo al posto di Milinkovic nel centrocampo con Leiva e Luis Alberto. Davanti Pereira con Immobile: Caicedo e Correa non si sono allenati, potrebbero non essere a disposizione.

In casa granata, Nicola dovrebbe schierare la formazione simile a quella di La Spezia. Il terzetto difensivo dovrebbe essere confermato, con Izzo-Nkoulou-Bremer davanti a Sirigu, e sulle fasce sono in vantaggio Singo e Ansaldi. Ballottaggi in mediana, con Verdi davanti a Lukic e Rincon che dovrebbe spuntarla su Baselli, mentre in attacco Belotti partirà dall’inizio nonostante la diffida. Insieme a lui, più Sanabria che Zaza, anche perché pure l’ex Valencia salterebbe il Benevento in caso di giallo.

Queste le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Pereira. All. Simone Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou; Bremer, Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

