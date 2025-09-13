Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

13/09/2025 | 22:38:29

Domani pomeriggio scendono in campo alle 18 Sassuolo e Lazio. In casa emiliana, in porta dovrebbe esserci Muric e non Turati. In difesa sulla destra ci sarà Walukiewicz e al centro Muharemovic. Grosso ritrova Koné dopo il turno di squalifica rimediato nella giornata d’esordio. Dovrebbe esserci lui in mediana insieme a Matic favorito su Lipani per una maglia da titolare. Davanti il tridente Berardi, Laurienté e Pinamonti.

In casa Lazio, nessun cambio in difesa per Sarri. A centrocampo ballottaggio tra Cataldi e Rovella, sulla sinistra dubbio tra Belahyane e Dele-Bashiru. In avanti confermato il trio Cancellieri-Castellanos-Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

Foto: sito Sassuolo