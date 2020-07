Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Nella serata di domani tornerà in scena la Serie A con le gare della trentaduesima giornata. A scendere in campo per prime, alle ore 17:15, saranno Lazio e Sassuolo. Dopo il ko contro il Lecce, tra i biancocelesti il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Patric, e degli indisponibili Correa, Lulic e Marusic. Pochi dubbi però per il tecnico biancoceleste: tra i pali ci sarà Strakosha; il trio difensivo sarà composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu; sugli esterni agiranno Lazzari e Jony, mentre in mediana ci saranno Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In avanti spazio alla coppia composta da Immobile e Caicedo. Nel Sassuolo invece, Roberto De Zerbi non avrà a disposizione Obiang e Romagna. Pochi dubbi anche qui: tra i pali andrà Consigli; in difesa ci saranno Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio; a fare da schermo davanti a loro, Magnanelli e Locatelli; sulla trequarti, invece, Berardi, Djuriric e Boga; davanti spazio all’unica punta Ciccio Caputo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. Roberto De Zerbi

FOTO: Gazzetta dello Sport