Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Sassuolo per l’ultima giornata di Serie A. Confermato Provedel tra i pali con Mandas che andrà in panchina. La prima novità arriva in difesa vista l’assenza di Patric. Si abbasserà infatti sulla linea a tre Marusic, con Romagnoli e Gila a completare il terzetto vista la squalifica di Casale. Sulle fasce a centrocampo favoriti Hysaj e Pellegrini su Lazzari, mentre va verso un’altra panchina Guendouzi. Pronti al suo posto Vecino e Rovella. Kamada, infatti, dovrebbe alzarsi sulla trequarti con Zaccagni, mentre dovrebbero andare in panchina sia Felipe Anderson che Luis Alberto. In attacco, infine, favorito Castellanos su Immobile. Il Sassuolo non ha più nulla da chiedere al suo campionato e per questo potrebbero esserci molte novità nell’undici che affronterà la Lazio domenica. Il tecnico Ballardini potrebbe confermare la difesa a 3. Consigli è influenzato, chance per Cragno. Difesa a tre con Ruan, Ferrari e Viti in vantaggio. A centrocampo Lipani affiancato da Thorstvedt con Missori (o Toljan) e Doig sulle fasce. In avanti Volpato e Laurientè a supporto di uno tra Mulattieri e Pinamonti

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni, Castellanos. Allenatore: Igor Tudor. SASSUOLO (3-4-2-1): Cragno; Ruan, Ferrari, Viti; Missori, Thorstvedt, Lipani, Doig; Volpato, Laurienté; Pinamonti.

Foto: Instagram Lazio