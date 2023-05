Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Alle 21 domani la Lazio ospita il Sassuolo per continuare la rincorsa Champions dopo due brutte sconfitte consecutive.

In casa biancoceleste, consueto 4-3-3 per Sarri. Formazione tipo senza troppi stravolgimenti. In difesa, Patric rileverà lo squalificato Romagnoli, con Lazzari, in ballottaggio con Hysaj, verso il ritorno da titolare. A centrocampo Vecino dovrebbe sostituire Cataldi. In attacco tridente consueto.

In casa Sassuolo, Dionisi dovrà fare a meno di Pinamonti e Lopez, entrambi out per squalifica. Possibile 4-3-3 con Berardi, Defrel, Laurienté nel tridente avanzato.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Allenatore: Alessio Dionisi.

