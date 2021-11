Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Salernitana

Dopo il 2-2 del Velodrome, la Lazio torna in campo in campionato e sfiderà all’Olimpico la Salernitana. Pochi dubbi di formazione per Sarri: tornano dal primo minuto Milinkovic e Cataldi assieme a Luis Alberto. Davanti Ciro Immobile sarà supportato da Pedro e Felipe Anderson. In casa granata Colantuono si affiderà alla classe di Ribery. Ecco le probabili formazioni del match:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec, Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ribery, Simy, Bonazzoli. All. Colantuono

FOTO: Twitter Serie A