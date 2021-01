Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma

Stasera il derby tra Lazio e Roma aprirà la diciottesima giornata di Serie A, ecco le ultime sulle probabili formazioni: Fonseca è rimasto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi con l’Inter e dovrebbe confermare l’undici titolare di domenica scorsa, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente al tandem d’attacco Immobile-Caicedo. Ancora out Fares, Lulic recupera per andare in panchina.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca.

Foto: Twitter Lazio