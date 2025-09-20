Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma

20/09/2025 | 22:11:57

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, in campo domani alle 12.30. Sarri punta sul 4-3-3 con Provedel in porta, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo toccherà a Guendouzi, Cataldi e Belahyane, mentre il tridente offensivo sarà composto da Pedro, Castellanos e Zaccagni. La Roma scenderà in campo con il 3-4-2-1, Svilar in porta, Celik, Mancini e Ndicka. A destra Rensch con Cristante e Konè, Soulè e Pellegrini agiranno alle spalle di Ferguson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.Gasperini

Foto: Sportitalia