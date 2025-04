Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Lazio e Roma per la trentaduesima giornata di Serie A. Due ballottaggi per Baroni che rilancia dall’inizio Castellanos. Mandas è acciaccato ma dovrebbe farcela. Ranieri conferma il tridente con Soulé ed El Shaarawy insieme a Dovbyk. Si rivedono Saelemaekers e Paredes, dietro probabile Celik.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

Foto: Instagram Lazio