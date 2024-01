Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Lazio e Roma per i quarti di finale di Coppa Italia. Nella Lazio non c’è Immobile ed è fuori causa anche Isaksen. Provedel ha saltato la rifinitura per la febbre mentre torna disponibile Luis Alberto. Nella Roma il dubbio riguarda Pellegrini colpito alla schiena contro l’Atalanta. Difesa contata con Mourinho che lancia il giovane Huijsen. Torna Paredes in regia mentre Dybala farà coppia con Lukaku.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.All. Sarri

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Foto: Twitter Lazio