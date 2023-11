Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma

Alle 18 domani, derby di Roma tra Lazio e Roma.



In casa biancoceleste, Zaccagni è out . Al suo posto Pedro in pole. In attacco tocca a Immobile, che ha saltato gli ultimi due derby, insieme a Felipe Anderson appunto Pedro. Luis Alberto ha lavorato in gruppo questo sabato ed è recuperato per il 1′ minuto. Ok anche Marusic e Casale. Ballottaggi Lazzari-Hysaj e Patric/Casale sulla linea difensiva.

In casa Roma, nel 3-5-2 di Mourinho, davanti la coppa Lukaku-Dybala. Una maglia per tre sulla sinistra: Zalewski, Spinazzola o El Shaarawy in gioco. In mediana rientra Paredes dopo la squalifica. In mezzo dovrebbe agire con Cristante e Bove, che è in ballottaggio con Renato Sanches.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.Sarri

ROMA (3-5-2) Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Foto: wikipedia