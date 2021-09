Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Roma

La Capitale si accende, domani si giocherà il derby attesissimo Lazio-Roma, il primo per Sarri e Mourinho. Per quanto riguarda la squadra biancoceleste dovrebbero tornare dal primo minuto Milinkovic, Leiva e Pedro, partiti dalla panchina nella partita contro il Torino di giovedì. Ballottaggio in difesa tra Marusic e Lazzari, con quest’ultimo leggermente favorito sul primo. In casa giallorossa Mourinho dovrà fare a meno di Pellegrini e probabilmente anche di Vina. Confermato sulla sinistra Calafiori mentre a sostituire il capitano squalificato dovrebbe essere El Shaarawy, con il conseguente accentramento di Mkhitaryan. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

FOTO: Instagram Lazio e Roma