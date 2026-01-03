Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

03/01/2026 | 22:10:32

La gara delle 12.30 di domani è la super sfida tra Lazio e Napoli. Sarri recupera pedine fondamentali in mediana, tornano dalla squalifica Guendouzi e Basic che riprendono il loro posto nei tre di centrocampo. Patric non sarà a disposizione di Sarri, mentre in attacco, vista la partenza di Castellanos, sarà Noslin il riferimento centrale, con Cancellieri favorito su Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. I terzini saranno Marusic e Pellegrini.

In casa Napoli, Lukaku – ancora in ritardo di condizione – non convocato. Torna a disposizione invece Meret. A destra a centrocampo dovrebbe toccare a Politano, con Spinazzola in vantaggio su Gutierrez sull’altro lato. Nei tre davanti uno tra Elmas e Lang, col macedone favorito

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

Foto: sito Napoli