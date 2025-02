Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

Alle 18, domani, super sfida di altissima classifica allo Stadio Olimpico, dove si sfideranno Lazio e Napoli.

In casa Lazio, Dia è tornato in gruppo dopo il problema alla caviglia ma partirà dalla panchina. Pedro favorito su Dele-Bashiru, per il ruolo alle spalle di Castellanos. Davanti non si cambia con Castellanos rifornito da Isaksen e Zaccagni esterni.

In casa Napoli, emergenza per Conte che potrebbe tornare alla difesa a tre e al 3-5-2. Con Neres out, attacco a due punte con Raspadori-Lukaku. In assenza di esterni, Di Lorenzo e Mazzocchi dovrebbero agire a tutta fascia. In difesa pronto al rientro anche Buongiorno, che dovrebbe giocare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. Il trio di centrocampo non si tocca, con Lobotka, McTominay e Anguissa.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Foto: Wikipedia