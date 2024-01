Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Lazio e Napoli per la ventiduesima giornata di Serie A. Mazzarri dovrà rinunciare agli squalificati Simeone e Kvaratskhelia, oltre a Osimhen impegnato in Coppa d’Africa. Davanti Politano a supporto di Raspadori, con Ngonge dalla panchina e il ritorno di Demme e Zielinski in mediana. Sarri, senza Immobile e Zaccagni, recupera Castellanos e lancia Isaksen con Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson; All. Sarri

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

Foto: Twitter Lazio