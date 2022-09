Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Napoli

Il sabato dei big match di Serie A si chiude con Lazio-Napoli, che si sfideranno alle 20.45 all’Olimpico.

Felipe Anderson ha recuperato dopo i problemi della gara con la Samp e dovrebbe partire dal 1°

minuto, Pedro scalpita, ma Zaccagni è in vantaggio, Immobile al centro del tridente. Chance per Vecino di partire dall’inizio.

In difesa nessuna novità.

In casa Napoli, Spalletti torna al 4-3-3. Tornano Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano in avanti e Kim in difesa.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.