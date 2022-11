Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Monza

Domani alle 20.45 Lazio-Monza chiuderà la quattordicesima giornata di Serie A. Sarri conferma la difesa titolare anche se c’è qualche possibilità di utilizzo per Hysaj e Gila al posto di Lazzari e Casale. A centrocampo torna Milinkovic Savic con Cataldi e Luis Alberto (favorito su Basic). Out Zaccagni, Immobile dovrebbe andare in panchina, dunque scelte obbligate: Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro. Tre le assenze in casa Monza: Pablo Marì, Sensi e Dany Mota A centrocampo spazio a Barberis mentre sulla destra Birindelli potrebbe far tirare il fiato a Ciurria. In attacco torna titolare Petagna.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All.Sarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino

Foto: Twitter Lazio