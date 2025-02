Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Monza

La Lazio, domani alle 15, proverà a rispondere alla Juventus e riprendersi il quarto posto. All’Olimpico arriva il fanalino di coda Monza.

In casa Lazio, a destra pronto Marusic, visto l’infortunio di Hysaj. A sinistra si dovrebbe rivedere Nuno Tavares, che in settimana è tornato in gruppo. Difesa che si completa con Gila affiancato a Romagnoli. Possibile idea Dele-Bashiru in mediana al posto di Rovella che è diffidato e dopo il Monza la Lazio ospiterà il Napoli. Castellanos non si tocca là davanti mentre a destra Isaksen resta in pole su Dia come esterno destro d’attacco.

In casa Monza, tanti i cambi e le possibili sorprese, dopo la rivoluzione del mercato. Caprari prova a recuperare mentre Turati non ce la fa. In porta tocca a Pizzignacco. In mediana riecco Bianco che ha scontato il turno di squalifica. Attacco con Vignato e Ciurria a sostenere Mota ma attenzione anche al possibile esordio di Ganvoula.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota. All. Bocchetti.

